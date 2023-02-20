尖點去年每股賺2.34元 首季市況恐續低迷

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（中央社記者江明晏台北20日電）受需求下滑影響，PCB鑽針廠尖點科技去年淨利年減25.7%，每股盈餘為2.34元，但載板等需求去年第4季仍有相對較佳的表現，今年第1季營運則恐持續衰退。

尖點今天通過2022年財務報告，2022年第4季合併營收為新台幣8.27億元，季衰退5.2%、年衰退17.9%；營業淨利0.81億元，季減少42.4%、年衰退49.3%；歸屬於母公司業主淨利0.63億元，季增46.3%，年減39.4%；每股盈餘為0.45元。

在營收結構方面，尖點去年第4季鑽針營收約占整體營收的61.8%，鑽孔服務約占整體營收的38.2%。

尖點累計2022年全年合併營收為35.1億元，較2021年減少7%；歸屬於母公司業主淨利為3.32億元，較去年同期減少25.7%；每股盈餘為2.34元。

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就整體而言，尖點指出，第4季營運仍延續第3季的總體經濟環境及庫存調整的影響，整體需求呈現下滑；主要是以PC/NB類等相關產品影響較明顯，但高階應用市場如HPC高速運算相關載板、高階伺服器、網通等需求在第4季仍有相對較佳的表現，反映在台灣地區營收仍較去年成長。

展望今年第1季，尖點表示，由於是處於傳統淡季且目前市場仍在調整庫存下，多數客戶對於後市的看法普遍保守，能見度不高，整體市況依然低迷。以尖點而言，預估第1季整體營運將較前一季度衰退，但幅度恐會高於過往水準。（編輯：趙蔚蘭）1120220