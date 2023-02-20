星宇飆漲近4成 超車虎航奪航空股王

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（中央社記者賴言曦台北20日電）全球邊境解封，帶動跨境觀光熱潮，航空股今天表現活躍。興櫃航空股星宇航空延續上週漲勢，今天終場收在新台幣44.95元，漲幅近40%，超車台灣虎航成為航空股王。

星宇航空首條北美航線、台北－洛杉磯航線14日開賣，為布局中轉商機踏出第一步。星宇上週5個交易日累計強漲逾7成，今天延續漲勢，盤中高點至50.5元，終場以44.95元作收，上漲12.72元，漲幅39.47%，成交量約14.3萬張。

台灣虎航今天也受買盤青睞，盤中高點至41.65元，終場以41.6元作收，上漲4.03元，漲幅10.73%。

航空雙雄華航收盤上漲0.30元，收在21.30元，漲幅1.43%；長榮航終場上漲0.30元，以29.60元作收，漲幅1.02%。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪表示，國際航空燃油價格來到較合理水位，加上各國陸續調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等級，未來應不至於再出現大幅封城的情況，全球觀光業及長途航班需求看好，且航空公司近兩年虧損嚴重，推升票價，為基本面帶來支撐。

觀察籌碼面，林漢偉指出，全球主要航空公司近期股價並未出現星宇航空般大漲的情況，且航空雙雄的表現較為溫吞，提醒投資人留意星宇航空、台灣虎航股價是否超出合理估值。（編輯：楊蘭軒）1120220