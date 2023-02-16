星宇航空4個交易日股價飆54% 張國煒持股市值暴增

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（中央社記者潘智義台北16日電）興櫃股星宇航空1月營收達15.22億元創開航來新高，激勵股價連漲4天，今天盤中最高來到30元，一度超越長榮航空，終場以29.25元作收，累計4個交易日飆漲54%，星宇航空董事長張國煒身價暴增近新台幣150億元。

隨著各國疫情陸續解封，春節長假出現報復性旅遊人潮，桃機公司依據航班運量人數預報系統統計，解封後春節假期自1月19日（春節前最後上班日）到1月30日（春節後首個上班日），12天桃機旅客量估近100萬人次。

疫情解封加上春節旅遊旺季，航空業者直接受惠。華航1月營收149.78億元，創2022年以來新高；長榮航1月營收151.79億元，也創疫情爆發以來新高。至於星宇航空1月合併營收達15億2290萬元，創開航以來單月新高，年增幅高達1294.69%。

航空業者受惠春節旅遊帶動1月營收創高，加上國際航空燃油跌到一年多來新低，華航今天股價收21元，勁揚7.69%；長榮航收高4.21%，收在29.7元。星宇航空今天盤中最高玫上30元關卡，一度超越長榮航，終場以29.25元作收，累計4個交易日飆漲54%。

張國煒旗下星宇投資及星威投資分別持有星宇航空約7.06億、7.05億股，若以星宇航空近4個交易上漲近11元計算，合計持有的14.11億股市值在4個交易日大增近150億元。（編輯：潘羿菁、張良知）1120216