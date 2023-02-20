經部公告離岸風電首期行政契約 新增不可抗力因素

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（中央社記者曾智怡台北20日電）經濟部18日公告離岸風電區塊開發首期行政契約，經與業者多次溝通，將惡劣天候因素、基礎建設延遲等列入行政契約不可抗力因素，並調整產業關聯變更時機及罰則規定，獲選業者需於5月中旬前完成簽約。

經濟部去年12月30日公告離岸風電區塊開發第一期選商容量分配結果，也在18日公告離岸風電區塊開發第一期行政契約，獲選業者需於5月中旬前辦理行政契約簽約作業。

經濟部今天發布新聞稿表示，自111年8月5日起，已召開多場次的離岸風力發電區塊開發契約書（草案）說明會，同時於各種正式及非正式會議徵詢各界意見，決定將惡劣天候因素、基礎建設延遲、法令變更等，列入行政契約不可抗力因素，獲選業者得說明受延遲情形申請展延，提出相關佐證資料。

另參考第二階段產業關聯執行經驗，調整產業關聯變更時機及罰則規定等，經濟部將在符合重大公共利益原則下，提供彈性作法，確保所有風場開發案均能如期如質完工商轉。

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針對產業關聯議題，經濟部針對產業關聯變更時機及罰則規定進行必要調整，包括以首件完成時間為最終觀察期，作為國內量能確認時點；業者因不可歸責因素無法落實產業關聯應不受罰；產業關聯查核採記點制，風場完工且符合產業關聯規定，則取消罰則並免予計罰等，讓獲選業者與國內業者合作能更為明確與落實。

同時，經濟部考量獲選業者於行政契約範本公告後，尚須辦理履約保證金繳納等簽約前置準備作業，申請簽訂行政契約期限，將延長至公告日起3個月內，讓獲選業者有充分時間準備簽約事宜。（編輯：林興盟）1120220