2022年美元保單新約保費年減38% 創史上最大跌幅

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（中央社記者謝方娪台北21日電）在美元、澳幣及人民幣保單新契約保費全面衰退下，2022年壽險業外幣保單新契約保費降至新台幣4111.64億元、年減32%。其中，美元保單新契約保費年減38%，創美元保單史上最大跌幅。

金管會今天公布壽險業2022年全年外幣保單銷售概況，壽險業2022年外幣保單新契約保費收入折合約新台幣4111.64億元、年減32%，其中外幣投資型保單折合約新台幣1257.51億元、年減56%，外幣傳統型保單折合約新台幣2854.13億元、年減9%。

2022年全年外幣保單新契約保費占整體新契約保費比降至53.2%，年減4.08個百分點。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，在外幣投資型保單方面，因美國聯準會（Fed）持續升息，美元投資型保單買氣下降，澳洲通膨升溫，導致澳幣投資型保單買氣不佳，另因人民幣兌新台幣升值、對消費者而言人民幣保單變得更貴，消費者購買意願也下降。

至於外幣傳統型保單方面，在升息效應下美元持續走強，對消費者而言買美元保單變得不划算、購買意願下降，澳幣傳統型保單買氣持平，人民幣保單則同樣因匯率因素，在人民幣兌新台幣升值下，消費者購買意願降低。

根據金管會統計，2022年美元保單新契約保費共131.57億美元、年減38%，創金管會公布美元保單統計以來、史上最大跌幅，其中美元投資型保單39.21億美元、年減61%，美元傳統型保單92.36億美元、年減18%。

2022年澳幣保單新契約保費1.94億澳元、年減25%，其中澳幣投資型保單1.2億澳元、年減35%，澳幣傳統型保單0.74億澳元，買氣與2021年持平。

2022年人民幣保單新契約保費為人民幣2.52億元、年減54%，人民幣投資型及傳統型保單分別衰退55%及29%。

蔡火炎呼籲，外幣保單保費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險。（編輯：黃國倫）1120221