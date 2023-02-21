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促台立交流 工商協進會與立陶宛工業家聯合會簽MOU

2023/2/21 21:25
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（中央社記者曾智怡台北21日電）為促進台灣與立陶宛業界交流，工商協進會理事長吳東亮今天在經濟部次長陳正祺及立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯見證下，與立陶宛工業家聯合會（LPK）會長賈努維丘斯簽署合作備忘錄（MOU）。

吳東亮在簽署儀式致詞表示，2021年立陶宛在台灣需要幫助時刻及時捐贈COVID-19疫苗，展現真朋友的情誼，而本會會員義美食品隨後回贈招牌產品小泡芙給立陶宛民眾，表達感謝之意，開啟台立雙方善的循環。他強調，今天與立陶宛最大企業團體LPK簽署MOU，搭建交流平台，將促進雙方業界合作。

賈努維丘斯（Vidmantas Janulevičius）致詞表示，此次率大規模訪問團訪台，顯示出立國工商界對於拓展台灣市場的高度興趣，訪團成員均對台灣經濟發展的活力印象深刻；今天與工商協進會簽署MOU，相信在此基礎之上，兩國經貿合作將更加密切。

澤麥提斯（Karolis Zemaitis）指出，今天台灣與立陶宛2個最重要的工商團體強強結盟，對於促進雙方關係值得期待。

陳正祺表示，在當今全球分散供應鏈布局趨勢中，立陶宛是台灣在歐洲發展經貿合作的重點國家，台立產業具高度互補性，且皆具有堅實的科技實力，雙方近一年來在投資、貿易推廣、半導體、雷射及新創等領域合作已有初步成果。

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他說，未來經濟部將持續鼓勵籌組貿訪團前往立陶宛尋求商機，同時積極協助立國貿訪團在台活動、媒合商機及建立具韌性的供應鏈，期盼今天的交流會能為台立企業種下合作的種子，推動未來雙方產業共創具全球競爭力的產品。

工商協進會補充，本次出席的立陶宛代表團是歷次最大、涉及產業最多元的企業訪問團，業者代表包括立陶宛工業家聯合會（LPK）及立陶宛工程與技術協會（LINPRA）等30餘家會員廠商，涵蓋生技、機械等多項產業；台灣則有40餘位企業代表出席，活動歷時2小時餘，氣氛熱絡。（編輯：趙蔚蘭）1120221

#立陶宛
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