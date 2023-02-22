升息憂慮再起 美股道瓊大跌697點今年最慘

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美股21日賣壓沉重，投資人擔憂利率走升且維持更久，道瓊工業指數大跌697點，創年初以來最差表現。圖為紐約證券交易所。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年2月22日

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美股今天賣壓沉重，道瓊指數大跌697點，創年初以來最差表現。近期數據顯示美國經濟堅挺，投資人擔心聯準會為加強壓制通貨膨脹，將持續升息，高利率維持更長時間。

3大指數跳空開低後幾乎一路向下，道瓊工業指數終場大跌697.1點，跌幅2.06%，收在33129.59點。標準普爾500指數下挫81.75點，跌幅2%，收在3997.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫294.97點，跌幅2.5%，收在11492.3點。

美股昨天適逢總統日（Presidents' Day）休市，今天是本週首個交易日。

美股年初強勢反彈，走出去年因聯邦準備理事會（Fed）積極升息而大幅拉回的陰影。但近幾週數據顯示勞動市場吃緊、通膨降溫趨緩、零售銷售暢旺，原本預期升息循環接近尾聲的投資人對美國貨幣政策前景愈來愈沒有把握。

標普全球（S&P Global）今天公布，美國2月製造及服務業綜合採購經理人指數（PMI）初值從1月終值46.8躍升至50.2，8個月來首度重回景氣擴張區間。這份調查顯示，美國服務業景氣熱絡，製造業依舊低迷，整體經濟面對聯準會連串升息展現十足韌性。

但投資人負面解讀這項數據，以致標普500指數11大類股全面走低，非必需消費類股跌逾3.3%，表現敬陪末座。

家得寶（Home Depot）股價跌逾7%，是拖累道瓊指數的元凶之一。這家全美最大居家修繕零售商宣布，加碼投資10億美元替員工加薪，今年獲利預計衰退。

科技權值股表現疲弱，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）及Google母公司Alphabet股價跌幅都在2.7%左右。電動車大廠特斯拉（Tesla）股價跌逾5.2%。

費城半導體指數重挫3.3%，30檔成分股悉數收黑。台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.7%，輝達（NVIDIA）與英特爾（Intel）跌幅分別達3.4%、5.6%。

為恢復物價穩定，聯準會去年3月開啟升息循環，月初決議升息1碼（0.25個百分點）後，政策利率達到2007年以來最高點，官員暗示還有進一步升息空間。

美國通膨率從40年高點逐步下滑，但仍遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前3年平均值2.1%。1月失業率降至53年來最低的3.4%，零售銷售激增3%，加上業界調查顯示景氣回溫，都加深聯準會可能持續升息、高利率維持更久的預期心理。

美國債市賣壓湧現，10年期公債殖利率今天一度攀上3.9%，為去年11月以來首見。市場利率走升通常不利於科技或成長型股票表現。

美股近期陷入低潮，道瓊指數回吐今年稍早收復的失土，年初以來小跌0.05%。標普500指數與那斯達克指數同期分別上漲4.1%、9.8%。（編輯：陳政一）1120222