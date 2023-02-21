看今年景氣 龔明鑫：起起伏伏如坐雲霄飛車

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（中央社記者張璦台北21日電）國發會主委龔明鑫今天表示，今年全球景氣起起伏伏，彷彿坐雲霄飛車，但隨疫情解封，數位、淨零轉型進入衝刺階段，希望公私協力，從經濟、技術層面協助台灣100多萬家中小企業共好，進而讓台灣社會、經濟更好。

「2023 Deloitte Future Talk 鏈結創新，驅動未來」高峰會今天登場，龔明鑫出席發表致詞。

龔明鑫表示，去年底有些預測指出，今年全球經濟成長會放緩至2%以下，美國、歐洲甚至可能出現負成長，後續預估又樂觀一些，但最近美國勞動市場熱絡，聯準會（Fed）升息腳步可能不會放緩，牽動股市敏感神經，經濟起起伏伏、宛如坐雲霄飛車。

由於部分企業處於去化庫存階段，龔明鑫說，今年上半年挑戰性較高，年中去化完成後，景氣有望好轉一些；儘管景氣起伏，他感覺企業還是很忙碌、千頭萬緒，包含疫情解封後，要衝刺數位、智慧生產、淨零轉型等布局。

龔明鑫指出，政府針對數位轉型配套措施等做長期規劃，也推動6大核心戰略產業，同時，國發會去年公布台灣2050淨零排放路徑及戰略內容，至2030年，政府規劃投入新台幣9000億元，今年編列682億元預算，將跨部會開展儲能、再生能源以及示範性實驗等。

同時，龔明鑫表示，今天立法院會三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，讓普發現金6000元有所依據，政府會儘快處理，啟動發放作業。

在減輕民眾住、行負擔方面，他舉例，政府規劃北北基桃1200元大眾運輸月票，助民眾規劃交通成本，特別條例也強調對社會中低階層的關懷。

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展望台灣100多萬家中小企業面臨的挑戰，龔明鑫指出，政府將著重智慧化與低碳化生產模式的協助，這是經濟部的重要工作，已編列經費執行。

他表示，在數位、淨零轉型上，中小企業可能不太熟悉，需要政府以及法人、公協會、民間，從經濟與技術面提供協助，中小企業一旦轉型成功，就有望成為領先者，希望眾人攜手努力，讓中小企業共好，台灣社會經濟才會更好。（編輯：林興盟）1120221