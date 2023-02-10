美國服務業復甦就業數據強勁 經濟衰退論轉向

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美國邁向疫後復甦，餐飲業人潮明顯回溫，舊金山市區的餐廳中午不到開始出現排隊人潮。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年2月10日

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（中央社記者張欣瑜舊金山9日專電）美國走向疫後復甦，華爾街日報和紐約時報今天報導，儘管聯準會持續升息，但服務業就業市場強勁，過去半年招聘人數遠超過科技業裁員數字，美國經濟衰退論出現轉向。

今天一早科技業再傳出裁員消息，美國新聞網站Axios報導，總部在加州灣區的知名入口網站雅虎公司（Yahoo! Inc.）計畫裁減20%、約1600名員工。整個灣區至今已有近10萬人被解僱。

邁入2023年，科技公司裁員潮還未落幕；但是原本因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而極度蕭條的餐廳酒吧，老闆卻開始張貼求才廣告，擴大招募準備迎接回溫的人潮。

回顧過去3年，美國疫情爆發的頭幾個月，2200萬個工作快速蒸發，服務業受到的影響尤其嚴重，解封後雖然需求增加，雇主招聘卻因種種因素窒礙難行；許多人傾向居家上班、領取失業給付度日、或是選擇提早退休。

直到最近半年，雇主才明顯感受到找人不再那麼困難，德州連鎖炸雞店Layne's Chicken Fingers營運主任麥唐納（Eliot McDonald）告訴華爾街日報，2021年初到2022年中，許多員工做一個月就離職，人手嚴重不足，他自己必須炸雞兼外送。

他說大約去年年中過後，才感覺求職者變多了，整體經營「像是回到疫情前一樣」，現在員工已補滿。

過去半年，服務業就業人數增加119萬人；今年1月，餐廳和酒吧多了9萬9000個工作，顯示疫情過後，市場正逐步恢復平衡。

近期美國就業數據，在科技業和服務業此消彼漲的狀況下讓人難以預測，1月非農就業人口新增51萬7000人，成長超出預期，失業率下滑至3.4%，創下50年來的新低。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）8日表示，「勞動市場異常強勁」，通膨降溫卻未以犧牲強勁就業市場為代價，這是件好事，但他也說「冷卻通膨還有路要走」，聯準會可能會因此持續升息。

不過，不少經濟學家最近修正對經濟衰退的預測，高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家原先預測未來12個月美國經濟衰退的機率有35%，6日下修至25%。

企業經濟學者佛里克（Robert Frick）也說，疫後復甦會進一步推動今年的就業成長，尤以醫療保險、護理之家和托育中心的需求最強，這些產業的雇主可能會以加薪等方式吸引優秀人才。

美國鋼鐵公司（U.S. Steel Corp.）執行長柏里特（David B. Burritt）則在近期財報中指出，現在正處在一個充滿不確定的過渡時期，但很多人的確認為聯準會在尋求美國經濟「軟著陸」的表現上，比外界預期的更好。（編輯：郭中翰）1120210