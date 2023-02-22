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ChatGPT帶動高階伺服器 環旭擬量產周邊新品

2023/2/22 10:40
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）AI聊天機器人ChatGPT熱夯，法人預期可帶動高階伺服器需求，日月光投控旗下環旭電子今年規劃量產DDR5記憶體、以及高速串列PCIe-G5等新一代產品，因應高階伺服器客戶所需。

聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧生成內容（AIGC）熱潮，使用人數及提問數持續提升，參數量持續增加，本土投顧法人預期，將帶動高階伺服器效能及數量需求，高階伺服器主機板和高速串列電腦擴展匯流排需求也將跟著水漲船高。

環旭電子加速布局人工智慧、邊緣運算、雲端運算等領域產品，日前在線上接受投資人提問時，環旭表示，在雲端和儲存類產品線，代工製造的伺服器主機板、高速交換機主機板、企業級固態硬碟（SSD）產品等，可用於雲端運算、資料中心、邊緣運算等領域的核心設備。

環旭以標準機架式伺服器、邊緣伺服器為例透露，今年計畫為客戶量產應用在第五代雙倍資料速率同步動態隨機存取記憶體（DDR5）、以及高速串列電腦擴展匯流排PCIe-G5等新一代技術產品。

根據資料，環旭去年雲端及儲存類產品營收約人民幣70億元，較2021年成長41.08%、占去年整體營收約人民幣685.16億元比重約10.2%。（編輯：潘羿菁）1120222

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