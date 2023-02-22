楠梓科技園區蓋新大樓 陳其邁：A級商辦需求強勁

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中美貿易戰帶動台商回流，土地需求大增，楠梓科技產業園區入駐率達100%；為增加產業用地與空間，園區啟動更新計畫，創新產業大樓22日動土，經濟部長王美花（左3）、高雄市長陳其邁（左4）等人出席動土典禮。中央社記者林巧璉攝 112年2月22日

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）中美貿易戰帶動台商回流，土地需求大增，楠梓科技產業園區入駐率達100%；為增加產業用地與空間，園區啟動更新計畫，創新產業大樓今天動土，總經費5.8億元，預計民國114年完工。

創新產業大樓興建計畫獲前瞻計畫經費，總預算新台幣5.8億元，可提供10000平方公尺空間；經濟部長王美花、高雄市長陳其邁今天出席動土典禮，王美花致詞時說，一週已來高雄3次，代表高雄發展快速、建設多。

王美花表示，台灣半導體產業帶動整體產業發展，「這也代表台灣產業走對方向」，台灣有非常綿密的半導體先進製程供應鏈，除了廠房，行政和研發空間也很重要，將持續盤點提供更多產業空間。

陳其邁表示，台積電進駐的楠梓產業園區就在隔壁，加上周邊廠商進駐，未來A級商辦需求強勁；未來希望能推動公有地、國營事業，加上捷運站進行聯合開發，帶動周邊發展。

「投資高雄正是時候！」陳其邁說，去年底國發會也核准第3園區設置，預計明年會開發、114年完成，未來可創造2000多個就業機會。

經濟部加工出口區管理處從109年起推動行政場域更新，加工處發布新聞稿指出，創新產業空間採低建蔽、高容積等原則，未來是地上10層樓、地下2層建築，1樓將有餐廳、便利超商等，2樓以上則是商辦空間。（編輯：陳仁華）1120222