亞泰金屬新廠加入營運 今年營運力拚成長

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（中央社記者江明晏台北22日電）銅箔基板（CCL）高階含浸設備廠亞泰金屬今天表示，隨著新廠落成後下半年將加入營運，現有合約訂單仍維持在高水位，今年預估營運與去年持平，力拚個數位成長。

亞泰金屬今天宣布，籌建兩年多的新廠將於5月正式落成，下半年開始加入生產，預計組裝自製率將逐漸提升，可望帶動毛利率提升，加上近期配合現有客戶赴東南亞投資的相關規畫就緒，業務拓展效益將陸續顯現。

亞泰金屬今年邁入成立50週年，公司製造的塗佈機最早應用於膠帶生產，目前是全球最大的銅箔基板高階含浸設備製造商，全球市占率超過70%；隨著新廠落成後下半年將正式加入營運、開發新興國家地區客戶，以及產品應用領域完整度提高，可望維持穩健成長。

亞泰金屬表示，致力於研發及製造各式捲對捲（R2R）精密塗佈設備，廣泛應用於各類半導體、PCB、光電等產業上游的柔性材料生產製程，隨著下游電子終端產品及複合材料的快速研發，對相關製程設備的需求殷切，帶動各應用領域客戶訂單持續增加。

亞泰金屬進一步表示，除了以生產直立式含浸設備為主的一廠外，自2021年12月開始動土的新廠，預計將於5月正式落成，下半年加入生產行列，目前新廠規劃以水平式塗佈設備製造為主。

新廠投產後，亞泰金屬預期，水平式塗佈設備占營收比重可望從目前不到1成，可大幅提升，未來一、二廠產線同時運作，除分散終端應用領域的集中度，彈性調度產線製程外，並可望提高組裝自製率，提高自製率對毛利率提升將產生明顯助益，並可同步推升營收及獲利貢獻。

亞泰金屬表示，雖受疫情干擾，公司仍持續耕耘新興國家的市場，今年也將有所斬獲，目前已有PCB客戶的直立式含浸設備急單湧入，且亞泰金屬現有的合約負債金額仍維持在15億元以上的高水位，以目前在手客戶訂單、裝機排程與營收認列進度來看，整體營運掌握度可到2024上半年。

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展望未來營運，亞泰金屬表示，抱持樂觀審慎態度，在手訂單均維持正常出貨與安裝進度，並於合約簽訂時與設備出貨時已分別收取3成訂金及5成出貨款，列入合約負債，後續隨設備安裝及驗收階段完成，將會逐步認列營收，預期公司今年仍力拚持平，維持微幅成長表現，明年營運也有穩健的發展動能；近期隨著疫情逐步緩解，高階利基型的毫米波、低軌衛星與自動駕駛等相關產品所需用的高溫鐵氟龍PTFE直立式含浸設備訂單逐步增溫，可望進一步優化產品組合。

此外，亞泰金屬表示，因應兩岸局勢發展，現有客戶開始規劃於東南亞投資設廠，亞泰金屬也評估在東南亞設立據點就近服務客戶，並擴展國際市場版圖。（編輯：楊凱翔）1120222