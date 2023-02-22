格斯獲國際大廠電池訂單 搶攻電動車與儲能商機

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）台灣電池芯廠格斯科技，鎖定鈦酸鋰及高鎳三元軟包電池芯與電池模組，創立8年即獲得歐洲及日本大廠合作代工訂單，配合新廠落成，預計明年進入量產搶攻汽車及儲能商機，並規劃5月送興櫃，年底轉上市。

格斯科技董事長張忠傑表示，斥資新台幣40億元興建的中壢1GWh（10億瓦小時）規模鋰電池芯新廠，預計4月底正式開幕，最大年產值可達60至90億元，期望在明年營運規模達到20億元損益兩平點，挑戰第一家成立10年內賺錢的電池芯廠。

張忠傑表示，格斯科技成立於2015年，專注材料的創新應用，鎖定高含金量電池芯技術，自2019年底跨入電動車與儲能用電池模組的設計、開發與製造，選擇製程難度與工藝技術最高的鈦酸鋰及高鎳三元材料系統，進行大尺寸軟包電池芯與電池模組的生產。為客戶量身訂做ODM（設計代工），從材料、電芯、電池、模組到系統，提供一條龍的服務。

格斯已獲得歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto、東芝、日本上市化學材料大廠鐘淵化學（Kaneka）等國際大廠青睞，2022年與外貿協會共同赴美，洽談供應鏈合作。

格斯已與InoBat Auto進行跨國技術合作，透過今年新廠所開出的產能滿足InoBat相關訂單需求。

另外，格斯也與中華車合作，預計第3季取得車用規格認證後開始出貨，明年進入量產。

張忠傑指出，預計至2030年全球儲能市場可達1160GWh之譜，面對龐大的儲能市場，同時也考驗著如何快速研發相關技術與開出產線，贏得先機，期望以世界領先的研發能量，為台灣電池產業注入國際化的可行性。

除了現在的無人車以及高客製化的場景運用，格斯也與政府機關密切合作，鎖定電動巴士來規劃未來擴充電池芯產線。（編輯：張均懋）1120222