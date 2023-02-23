穎崴今年業績看逐季揚 全年力拚持平或小增

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）測試介面廠穎崴今天預期，第1季業績可望較去年同期佳，今年營運看逐季成長，看好人工智慧、高效能運算等中央處理器和繪圖處理器等高階測試需求，今年業績力拚較去年持平或小增。

穎崴中午舉行交流會，展望今年營運，穎崴代理發言人陳紹焜指出，高頻、高階、高速測試需求持續成長，中低階消費電子需求疲軟，今年高階系統測試包括人工智慧、高效能運算所需中央處理器和繪圖處理器測試介面需求看佳，有助高毛利同軸測試座（Coaxial Socket）出貨，今年測試座業績也看成長。

法人指出，去年同軸測試座業績占穎崴整體業績比重約37%，預估今年占比可提升至50%，加上7奈米先進製程以下測試業績占比達到69%，今年相關比重可持續增加，有助穎崴今年毛利率持穩。

陳紹焜預期，穎崴第1季業績不淡，有機會較去年同期成長，今年業績可逐季走揚，整體業績力拚較去年持平或小幅成長，今年營運不悲觀。

在小晶片（Chiplet）技術，陳紹焜表示穎崴也切入相關領域，積極布局2奈米以下測試介面。

法人預估，穎崴今年毛利率可維持43%以上水準，穎崴探針卡已經切入美系處理器大廠晶片測試供應鏈。

在高雄楠梓新廠布局，陳紹焜表示，高雄楠梓新廠正裝修中，預估5月至6月量產，下半年可貢獻營收，另外高雄岡山自製探針產能將移至楠梓新廠，預估穎崴自製探針比重可提升至50%。

穎崴去年合併營收新台幣51.22億元，大幅年增77.4%，毛利率45.33%，稅後淨利11億元，每股基本純益32.22元，年增122.82%，營收獲利雙創歷史新高，穎崴董事會決議每股擬配發現金股利22元。

穎崴今年1月自結合併營收4.26億元，較去年同期成長35.57%，創歷史同期新高。（編輯：楊蘭軒）1120223