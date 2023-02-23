漢來美食去年淨利年增73% 揚秦賺逾半個股本

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（中央社記者江明晏台北23日電）疫情陰霾遠離，餐飲股去年業績倒吃甘蔗，漢來美食全年稅後淨利年增73%，每股盈餘3.08元；揚秦2022年稅後淨利年增58.4%，每股賺5.25元，較2021年近翻倍成長。

漢來美食2022年合併營收新台幣37.6億元，受疫情流感化、人潮回流影響，較2021年29.3億元增加28%；稅後淨利1.3億元，年增73%，每股盈餘3.08元，較2021年2.01元增加1.07元。

漢來美食指出，2022年第2季是國內病毒共存的陣痛期，當時餐飲營業額減幅超過4成；所幸7月暑假開始加溫，第4季邊境解封等鬆綁措施上路，漢來美食單季營收隨即刷新紀錄。隨著營收成長，固定成本費用效益提高，使2022年淨利1.3億元，較2021年0.75億元增加73%，每股盈餘達3.08元。

展望後續，漢來美食指出，2023年1月在年節大量外食需求情況下，迎來業績大爆發；2月因有春酒等商務聚餐加持，呈現淡季不淡景況，加上月底228連續假期商機可期，業界普遍看好餐飲後續營運動能。漢來美食預估，今年第4季推動台北南港漢來大飯店開幕。

旗下有麥味登等品牌的揚秦公布2022年度財報，2022年合併營收18.84億元，年增20.69%；稅後淨利1.16億元，年增58.4%，每股純益5.25元，較2021年近翻倍成長。

揚秦董事會通過2022年盈餘分配案，包含每股配擬配發現金股利1.6元及股票股利3.7元，合計每股股利5.3元。

揚秦表示，2022年上半年因本土疫情升溫，營收略受影響；下半年開始疫情趨緩、政府防疫措施鬆綁及國門開放等利多，加上揚秦旗下品牌麥味登門市升級轉型及品牌拓展成功，推升營運創下佳績。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，全球經濟成長趨緩，雖然抑制出口動能，但內需動能可望持穩，零售及餐飲業仍具備一定成長機會。（編輯：張良知）1120223