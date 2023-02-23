匯損衝擊 可成第4季淨利減逾9成每股賺0.4元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北23日電）金屬機殼廠可成今天公布2022年第4季財報，受到營收減少及匯兌損失新台幣27.86億元影響，歸屬母公司業主淨利約2.86億元，季減94.3%，年減91.5%，每股盈餘0.4元，寫下近年來新低。

可成發布新聞稿表示，全球景氣放緩、品牌客戶下修訂單、部分同業降價去化庫存，導致市場競爭加劇。可成當前要務除了積極爭取客戶拉料之外，也持續調整生產節奏以降低呆料風險。

可成指出，面臨市場充斥各種不確定性，將持續提升中高階產品占比，嚴控成本，以穩定獲利為現階段目標。

可成2022年第4季合併營收為66.46億元，季減23.4%，年減18.9%；季減主因市場終端需求疲軟、非出貨旺季，加上組裝廠嚴控庫存，影響拉料進度。

可成去年第4季毛利為22.67億元，季減23.5%，年減16.4%；第4季毛利率為34.1%，維持第3季水準，年增約1個百分點，反映近年致力於產品結構調整、成本管控，已產生實質效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

然而去年第4季新台幣兌美元升值近4%，導致可成業外匯兌損失27.86億元；第4季稅前淨利為2.91億元，季減96.7%，年減93.4%。

累計2022全年可成合併營收達278.21億元，年減32.3%，全年毛利率31.9%，年減1.1個百分點，主因營收下滑，抵銷產品組合調整及費用降低所帶來正面效益；營業利益率17.9%，年減3.4個百分點，歸屬母公司業主淨利109.02億元，年增27.1%，每股盈餘15.14元。（編輯：張均懋）1120223