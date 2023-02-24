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首頁 / 證券

雷虎現金增資每股36元 已退出經營中國寧波

2023/2/24 11:32
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（中央社記者潘智義台北24日電）雷虎23日公布，111年現金增資發行總金額新台幣1億元，計普通股1000萬股，每股面額10元，發行價格新台幣36元；另外，已退出經營中國雷虎（寧波）模型公司。

雷虎指出，此次現金增資員工認股股數部分，依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，計100萬股由員工承購。

雷虎說明，此次現金增資原股東認購比率依公司法第267條規定，增資發行新股之80%，計800萬股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載的股東持股比例，每千股認購60.31828072股。

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對於投資人關心積極參與國防工業的雷虎，卻在中國投資。雷虎透過重大訊息說明，雷虎（寧波）模型公司是在1994年於中國浙江寧波成立，生產消費等級遙控車船及飛機等；但為響應政府投資台灣及進行產業升級，2017年6月20日股東會決議將雷虎（寧波）全數股權出售給香港中澤集團，已全面退出經營。

雷虎指出，目前循國際仲裁向香港中澤索討剩餘未付股款。（編輯：楊蘭軒）1120224

#雷虎
#公司法第267條
#中國
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