雷虎現金增資每股36元 已退出經營中國寧波

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北24日電）雷虎23日公布，111年現金增資發行總金額新台幣1億元，計普通股1000萬股，每股面額10元，發行價格新台幣36元；另外，已退出經營中國雷虎（寧波）模型公司。

雷虎指出，此次現金增資員工認股股數部分，依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，計100萬股由員工承購。

雷虎說明，此次現金增資原股東認購比率依公司法第267條規定，增資發行新股之80%，計800萬股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載的股東持股比例，每千股認購60.31828072股。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於投資人關心積極參與國防工業的雷虎，卻在中國投資。雷虎透過重大訊息說明，雷虎（寧波）模型公司是在1994年於中國浙江寧波成立，生產消費等級遙控車船及飛機等；但為響應政府投資台灣及進行產業升級，2017年6月20日股東會決議將雷虎（寧波）全數股權出售給香港中澤集團，已全面退出經營。

雷虎指出，目前循國際仲裁向香港中澤索討剩餘未付股款。（編輯：楊蘭軒）1120224