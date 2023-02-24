吳東亮：台灣經濟「內熱外冷」 預期下半年回溫

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（中央社記者劉千綾台北24日電）主計總處日前下修今年經濟成長率至2.12%，大減0.63個百分點，工商協進會理事長吳東亮今天表示，台灣經濟呈現「內熱外冷」，內需動能支撐外部環境不景氣，不過他看好企業體質不錯，可面對庫存去化，預期下半年經濟回溫。

工商協進會今天舉辦媒體交流，吳東亮受訪表示，台灣經濟「內熱外冷」；內熱主要是內需回溫，疫情之後經濟活動恢復正常，加上開放觀光客來台等，都會支撐內需動能。

至於出口依舊受到終端需求降溫影響，吳東亮說，全球庫存仍在調整，需一段時間才能恢復，國際市場雖持續低迷，但是台灣企業近年來體質不錯，應對庫存去化也很有經驗，未來會逐漸復甦。

另外，金管會昨天拍板限空令等穩定股市措施退場，吳東亮認為是好事情，並說台股在農曆過年後表現不差，希望能夠保持態勢。

行政院會日前通過疫後特別預算3800億元，其中有500億元將撥補給台電，減輕台電財務壓力，吳東亮認為，疫後特別預算給予台電500億元補貼，短期看來有幫助，但長期而言，仍要找出可讓企業維持競爭力的解決之道。

經濟部電價費率審議會將於3月召開，吳東亮建議，若調漲電價，政府要有配套以減少對工商業的衝擊。

此外，吳東亮表示，預計5月會和三三會理事長林伯豐共同訪問中國，主要會和台商交流，從民間企業角度出發，「希望多交流、多溝通」，兩岸經濟會更好。（編輯：潘羿菁）1120224