企業召開董事會旺季到 股利政策受關注

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（中央社記者張建中台北25日電）通膨變化持續影響投資人信心，牽動國際股市走向，法人認為3月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議將公布新利率點陣圖是市場關注焦點。而3月是上市櫃企業召開董事會旺季，股利政策將是市場關注另一重點。

美國通貨膨脹攀升，引發投資人對貨幣政策的疑慮，美股24日下挫。道瓊工業指數下跌336.99點，跌幅1.02%；標準普爾500指數下跌42.28點，跌幅1.05%；那斯達克指數下跌195.46點，跌幅1.69%；費城半導體指數下跌53.694點，跌幅1.8%。

法人表示，美國就業市場依然熱絡，經濟衰退疑慮減緩，但美國2月經濟數據超乎預期，通膨問題未除，市場預期終點利率可能提高。

法人指出，投資人除持續關注經濟數據變化，3月下旬FOMC會議將公布新利率點陣圖，料將是市場關注焦點，預期結果出爐前，台股可能隨著美股震盪。

3月為上市櫃企業召開董事會密集期，法人表示，保險公司及銀行等投資部門會有一定比例資金投資高殖利率股，股利政策將是市場關注的另一重點。（編輯：林興盟）1120225