同一水塘2個月掉3台車太弔詭 產險業揪詐保集團手法

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（中央社記者謝方娪台北28日電）詐騙集團鎖定二手車製造假車禍、真詐保事件頻傳，促使產險業睜大眼睛揪出詐保；業者透露，疑似詐保的「不對勁」訊號，包括賠案集中某一車主，駕駛卻不同人，或是發生好幾起車開進池塘魚塭；先前碰過同一水塘處，短短2個月內就掉入3台車。

一名產險高層指出，詐騙集團透過低價購入二手車、製造假車禍詐領高額保險金，已行之有年，差別只是有被抓到和沒被抓到而已；先前在南部曾有一個詐騙集團落網，涉及10至20多台車、全是詐保，有多家產險公司受害。

爬梳過往詐騙集團詐保路數，產險業者透露，車撞車、車撞安全島事件都有，但最常見的詐保手法，是會開進魚塭和池塘內。

產險業者私下交流時驚覺，詐騙集團在詐保前通常會先「場勘」，找到可以將車子淹壞、但不會完全沈沒的水塘，算得剛剛好，不會危及人命，但可以領到保險金。業者直言，「先前曾有同一個水塘，短短1至2個月內頻繁有3台車發生事故，向產險公司申請理賠」。

一家產險高層透露，先前曾讓理賠部門感到不對勁、最後證實確實為詐保的案件，列舉主要跡象包括，第一，駕駛或車主身分、職業或收入和車子明顯不對稱；第二，好幾台車均為同一個車主、但駕駛都是不同人的賠案，涉及人頭風險通常較高。

第三，事故原因為車子不小心開入池塘或魚塭等車身恰好不會完全淹沒的地點，也會觸發產險公司警鈴；第四，數起賠案樣態或事故敘述過於一致，為人頭按照詐騙集團教戰守則及教材陳述的機會高。

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為防堵詐保集團透過低買二手車後製造假車禍、藉以取得高額理賠金，金管會已請產險公會轉知各產險公司，在3個月內建立16道核保理賠風控強化措施，產險公司將在今年首季全數完成改善。

產險高層指出，保險目的是集合多數人付出的小額保費、賠付少數人發生的重大損失，若有不肖民眾鑽洞詐保，將破壞保險制度穩定性；且詐騙集團也會挑產險公司，發現哪裡送件容易成功、還會「食好鬥相報」，如今產險公司攜手強化風控，期盼一同攔阻詐騙。（編輯：潘羿菁）1120228