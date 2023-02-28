電信三雄前進巴塞隆納MWC 秀台廠能量共築5G商機

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世界行動通訊大會（MWC）在西班牙揭幕，中華電信在MWC開幕首日結合台灣館首次舉辦HAPPY HOUR活動。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 112年2月28日

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（中央社記者江明晏台北28日電）電信三雄高層率團前進西班牙巴塞隆納，參與全球行動通訊大會（MWC）展示台廠能量，共築5G新商機與新應用；在拓展與國際廠商合作機會的同時，也兼顧節能減碳。

2023年「全球行動通訊大會」（MWC）已於27日開幕，台灣電信三雄高層率團出席參與。中華電信在MWC開幕首日結合台灣館首次舉辦HAPPY HOUR活動，邀請近百家國內外資通訊產業夥伴及國際電信業者代表逾300名齊聚台灣館，交流5G開放網路產品與智慧應用解決方案。

中華電信總經理郭水義表示，台灣是智慧島嶼，擁有完整的資通訊產業鏈及豐沛研發能量，中華電信在台灣全力建設5G網路，結合產業建構生態圈積極推動智慧應用，共築5G開放網路與智慧應用產業新商機。

布局開放網路的演進趨勢，中華電信執行國發會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，近兩年來已協助20家國內廠商辦理驗證測試，實證國產自主研發O-RAN設備介接國際大廠5G SA核心網路，今年MWC台灣館齊聚國內5G O-RAN及企業專網系統整合廠商，將對國際展現台灣產業助力驅動開放網路演進發展的能量。

中華電信也推動跨境物聯網服務，與台灣各大軟、硬體品牌廣結盟，打造5G企業專網、智慧燈桿等智慧應用解決方案，輸出海外創造新商機，目前已成功協助客戶的產品輸出美國、歐洲、澳大利亞、日本及東南亞等國家。

遠傳總經理井琪也親率經營團隊出席MWC，遠傳並與愛立信攜手端出最新5G創新應用，其中「AI節能網路應用」，可節省最高46%基地台能耗，目前已完成測試，被視為遠傳邁向淨零減排的重量級幫手。此外，全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」也同步亮相，這也是全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用。

井琪表示，今年MWC呈現出通訊界旺盛的研發能量，探討如何增進5G技術並加速向B5G、6G和更高效網路表現發展，協助各產業開創嶄新價值，遠傳5G創新與永續發展並重，結合愛立信網路技術合力推動綠色網路、智慧城市治理等多面向發展。

台灣大哥大董事長蔡明忠首度率團前往MWC，台灣大總經理林之晨表示，在Web3時代，台灣大正加速 Telco+Tech 科技事業，透過在MWC觀察全球電信產業最新應用與趨勢，攜手國際大廠掌握關鍵技術，強化5G效能，同時兼顧永續發展。

台灣大預計與諾基亞（Nokia）高層代表簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，深化5G先進技術合作，兼顧節能減碳，台灣大哥大也將與工研院以及｢國際開放架構組織」共同宣布5G OpenRAN設備廠商取得「TIP標章」認證後，即可成為台灣大合格供應商，此舉有助為台廠在MWC引薦更多國際合作機會。

台灣大商務長林東閔觀察，疫情過後，移動人群增加，行動裝置需求將大爆發，台灣大將透過參與國際電信與網路科技巨擘匯集的MWC，期待為電信用戶探索次世代智慧型裝置，在個人消費新服務上，也期待在2023年MWC尋找出下一個年銷量超過10億級的次世代全球智慧型裝置。（編輯：林淑媛）1120228