劉揚偉2度拜會印度總理 深化鴻海印度布局

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（中央社記者江明晏台北28日電）鴻海董事長劉揚偉今天拜會印度總理莫迪，向莫迪介紹鴻海在印度的新進展，以及表達將持續在印度建立並深化生態系統；這也是繼2022年6月之後，雙方的第2次會面。

鴻海今天晚間發布推特指出，董事長劉揚偉正在印度訪問，今天拜會印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi），除介紹鴻海在印度取得的良好進展，更表達鴻海將持續在印度建立一個生態系統，讓所有的利益相關者能夠共享、協作和繁榮。

此為劉揚偉繼2022年6月首度拜會莫迪後，雙方第2次會面，上一次會面討論聚焦鴻海投資印度電子及電動車產業等事宜。

印度的財經媒體日前引述消息人士報導，鴻海與印度跨國集團Vedanta設立的合資公司決定，計畫中的半導體及顯示玻璃廠，將設在印度總理莫迪家鄉古茶拉底省的特別投資區。

鴻海集團面對全球供應鏈重組策略備受關注，美系外資法人預估，未來2至3年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。（編輯：林克倫）1120228