2月CCI連2個月走升 學者：消費信心明顯變強

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（中央社記者蘇思云台北1日電）中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布2月消費者信心指數（CCI）為62.47點，月增2.74點，連續2個月上升，6個分項指標也全數走揚。學者表示，國內消費信心明顯變強，不過仍要留意出口衰退隱憂。

2月CCI總指數為62.47點，跟1月相比，上升2.74點；CCI的6項分項指標，購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機、物價水準全數都呈現上升。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，1月總指數是止跌回升但上升幅度很小，2月指數則算顯著上升，指數水準來到60以上，可以解讀為消費信心有顯著變強，民眾對整體經濟的感受有比較樂觀一點。

這次上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為108.05點，月增7.45點。此外，中央大學台經中心與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，也上升1.8點，調查結果為102.8點。

吳大任表示，兩個指標2月都呈現上升，先前外界認為平均地權條例三讀通過對房市殺傷力很大，但從後續調查來看，可能因政策不溯及既往，被認為打房效果影響有限，目前指數來看可能像是「利空出盡」，對房地產影響沒那麼大。

上升幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，調查結果為24點，月增3.2點；上升幅度第三的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為63.4點，月增2.05點。

吳大任表示，這次上升幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為27.15點，僅月增0.15點，雖然指數小幅回升但還在很低的水準，1月消費者物價指數（CPI）有年節效應超過3%，近期則是雞蛋問題，民眾可能覺得物價還是持續上漲。

不過，吳大任提醒，雖然看起來消費信心明顯回溫，但後續出口衰退的隱憂仍在，歐美通膨雖有降溫，但美國跟歐洲可能還會持續升息，台灣出口產品多數最後目的地仍是歐美國家，如果終端需求沒回溫，出口持續衰退的隱憂仍在，若拉長時間，可能影響廠商營收，進而影響失業率與家庭經濟狀況。

從絕對水準來看，指數100點以上為「偏向樂觀」，2月CCI的6項指標中，5項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，調查期間為2月18日至21日，透過電話訪問方式，採電腦隨機抽樣，共訪問2894位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。（編輯：林淑媛）1120301