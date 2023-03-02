房貸車貸等緩繳措施6月落日 金管會研議延長可行性

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（中央社記者謝方娪台北2日電）考量疫情影響，金管會先前協調銀行提供客戶房貸、車貸、卡費等緩繳或展延措施，將在今年6月底落日。金管會主委黃天牧今天表示，3月會與銀行公會開會討論，研議延長可行性。

國民黨立委王鴻薇今天在立法院財政委員會質詢時指出，央行升息後，房貸利率走高，房貸族壓力不小。先前因應疫情，金管會協調銀行對於受疫情影響還款有困難的客戶，針對房貸等個人金融產品提供緩繳或展延3至6個月等措施，今年6月底將落日，措施是否可繼續延長。

黃天牧表示，相關債務協處機制在疫情期間已不斷延長，後續是否可再繼續延長，金管會回去會研究。

王鴻薇追問是否有可能性，黃天牧答覆，當然有可能，但要去研究，畢竟是銀行資金。金管會3月會與銀行公會開會討論、研究可行性，若確實評估可行，將盡快對外報告。

金管會銀行局副局長林志吉指出，紓困貸款分為銀行自辦及配合紓困振興特別條例等不同類型，後續會再研議是否有延長可行性。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對個人經濟造成影響，金管會數次函請銀行對於受疫情影響還款有困難的客戶，針對個人金融產品提供緩繳或展延3至6個月等措施，緩繳措施今年6月底將到期。

債務協處機制適用對象為受疫情影響還款困難的民眾，協處機制產品範圍為個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等。（編輯：楊蘭軒）1120302