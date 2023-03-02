長榮航太首跨無人機領域告捷 估第3季交付原型機

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長榮集團旗下長榮航太取得經濟部陸用型監偵無人機原型機標案，預計2023年第3季交付1架原型機。左起為長榮航太製造事業體副總經理謝新文、長榮航太董事長黃南宏、長榮航太製造事業體總經理李緯章。中央社記者賴言曦攝 112年3月2日

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（中央社記者賴言曦台北2日電）長榮集團旗下長榮航太首度跨入無人機領域即告捷，取得經濟部陸用型監偵無人機原型機標案，預計第3季交付1架原型機，並爭取後續96架量產機標案。

經濟部「軍用商規無人機系統整合主導廠商」標案結果下午出爐，其中陸用型監偵無人機原型機得標廠商為長榮航太及經緯航太科技。

長榮航太製造事業體總經理李緯章受訪時說明，今天通過的陸用型監偵無人機標案，是競標廠商各得標1架原型機，長榮航太預計第3季交付，並積極爭取接下來約96架的量產機標案，如果順利，預計今年底、明年初可交付量產機。

李緯章指出，除了國內標案，目前也有國外客戶洽詢無人機需求，希望未來能建立自主技術並結合國內供應鏈，共同爭取國際無人機的商機。

另外，長榮航太製造部門訂單持續發威，旗下Leap發動機燃燒筒主要出貨空中巴士A320 neo、波音B737 MAX兩款航空界的主力機型，市占逾50%，今年出貨可望再成長；目標B737 MAX機型產品出貨從2022年的200組倍增至508組，A320 neo也將從去年的320組成長至460組。

由於引擎用零組件單價較高，法人預估，在尚未加計無人機標案訂單情況下，長榮航太今年製造事業部門營收可望年增25%到30%，維修事業則微幅成長。

長榮航太科技資本額新台幣35.28億元，去年營收118.47億元，與2021年全年營收96.17億元相較，成長23.19%；2021年每股盈餘2.5元，2022年前3季每股盈餘4.07元。（編輯：楊蘭軒）1120302