鴻海將設廠 印度泰倫加納省長讚台為天然合作夥伴

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（中央社記者林行健新德里3日專電）印度南部泰倫加納省（Telangana）省長拉奧（K.Chandrashekar Rao）昨天會見來訪的鴻海董事長劉揚偉以及他率領的訪問團，並推文宣布鴻海將在泰省設廠，盛讚台灣是「天然合作夥伴」。

海德拉巴市是泰倫加納省的首府，同時也是安德拉省（Andhra Pradesh）的法定首府。

拉奧昨晚在推特貼出歡迎鴻海董事長劉揚偉到訪以及雙方會面的影片。他在推文中宣布鴻海決定在海德拉巴市（Hyderabad）設立電子產品製造廠，雙方已簽訂協議。

拉奧稱，鴻海的設廠計畫可望在10年間創造超過10萬個就業機會，並協助吸引更多廠商進駐泰倫加納省，但未公開其他細節。

他在其中一則推文中說：「泰倫加納省視台灣為天然合作夥伴（natural partner），省政府很高興參與鴻海的成長歷程。」

拉奧表示，他與劉揚偉討論了電子生產基地多元化的重要性，以及泰倫加納省政府可扮演的角色，也會全力支持鴻海的營運。

他並引述劉揚偉稱，鴻海對泰倫加納省做了深入的考察，對泰倫加納省的友善產業生態以及快速工業發展表示讚賞。（編輯：周永捷）1120303