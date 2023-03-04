默克首次前進校園徵才 祭百萬年薪攬跨世代人才

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）德商默克（Merck）在2021年底宣布大舉投資新台幣170億元，為培育跨世代人才，今年首次前進校園徵才，祭出年薪百萬吸引人才。

台灣默克集團人資長周世嘉表示，今年首站校園徵才選擇與台大國際事務處合作，預計鎖定延攬工程與自然科學、商管、資訊背景等相關系所人才；推出「2023暑期實習生計畫」及「GOglobal全球菁英計畫」，祭出優於業界的薪酬條件，年薪可達百萬元，打造多元工作型態和提供跨國工作機會與職涯規劃，期盼藉此延攬跨世代菁英人才。

默克長期耕耘醫療保健、生命科學、電子科技事業三大領域，員工來自66個國家、142個國籍。

此外，默克提供長期職涯發展計畫，周世嘉指出，員工有機會跨電子科技、生命科學與醫療保健三大事業體，更能在不同的職務和工作地點做輪調。同時，默克鼓勵員工找到工作與個人的平衡，提供彈性工作模式以符合每個人的生活型態，希望有更多年輕人才加入。

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默克2021年底宣布5至7年在台灣投資約170億元，用於電子科技事業體新產線與研發量能的大幅擴張，著重半導體事業的發展，為默克在台營運歷年來最大規模的投資，預計創造約400個全新的工作機會。

默克表示，目前台灣員工數約1000人，過去每年職缺約在100人左右，高雄半導體科技園區已於今年2月動土，屆時人才需求將再擴增，今年首度前進校園徵才，初步設定20個名額，另外預計招募100位具經驗的人才。（編輯：張均懋）1120304