台股開高走高 收漲155.09點
2023/3/6 13:54
（中央社台北6日電）台北股市今天開高走高，收盤漲155.09點，為15763.51點，漲幅0.99%，成交金額新台幣2422.37億元。
加權指數開盤為15675.28點，盤中最高15818.88點，最低15675.28點；不含金融股指數13626.71點，漲138.7點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.53%、食品股漲0.98%、塑化股漲0.66%、紡織股漲0.53%、機電股漲1.2%、造紙股漲0.03%、營建股漲0.34%、金融股漲0.73%。
委買張數1748萬6684張，委賣張數1027萬2975張，成交張數605萬3966張。
收盤時上漲735家，下跌172家，持平85家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、群創、期元大S&P原油反1、元大滬深300正2、國泰永續高股息。
漲幅前5名個股為泓德能源、大眾控、凱美、同泰、連宇。
跌幅前5名個股為和康生、康控-KY、帝寶、融程電、麗豐-KY。1120306
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