和碩童子賢：高齡商機上看千億元 科技可提升效率

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（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠和碩董事長童子賢今天表示，科技100年來都在造福人們，現在進入樂齡、高齡社會和超高齡社會，需要更進一步了解這些年齡層的需求，相關產業商機是以千億元為單位在計算，透過科技可以提升服務效率和品質。

童子賢今天出席高齡科技產業策略會議，以「高齡科技產業生態環境建構」為主題參與討論，並於會後接受媒體採訪。

他說，提到樂齡產業，不妨想一想身邊親人、朋友或同事，如果是長者，會遇到哪些需求和困難，就會有方向。無論硬體或軟體科技，過去20年大量集中在個人電腦、網路與手機，到現在出現數位經濟平台，累積的科技基本能力已經足夠。

童子賢認為，現在要做的是分析需求，看看科技可以運用在哪些方面。例如過去5年台灣大量興起外送平台，並沒有用到新科技，原本手機都有GPS，外送平台的興起是把網路科技整合數位科技與定位功能，讓現在社會很多外食需求的人們得到便利。

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童子賢表示，科技服務人已不是一天的事，到了現在這個階段，高齡化和超高齡化社會來臨，會更需要科技；從感應器到網路、攝影機、影像處理應用以及許多的軟體平台，都已經建構好，需要好好思考如何整合。

他表示，有消費就有交易，會形成產業，背後形成的商機相當龐大，但還是要通過需求者的考驗。目前高齡產業的分工還不夠細膩，透過智慧床墊、外骨骼等科技應用，可以提升服務效率和品質，減少照護人力。（編輯：翟思嘉）1120306