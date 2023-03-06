外資回頭終止連4賣 布局鴻海、晶圓代工族群
2023/3/6 18:17
（中央社記者吳家豪台北6日電）台股今天上漲155.09點，收在15763.51點，外資及陸資買超新台幣84.7億元，終止連續4個交易日賣超，布局鴻海、晶圓代工及金融股為主。
台股今天早盤漲逾百點，大立光漲停激勵光學股走勢，金融與傳產類股同步走揚，加權指數盤中突破前高站上15800點大關，終場上漲155.09點，收在15763.51點，寫下逾8個月新高，成交金額新台幣2422.37億元。
觀察外資買超前10名個股，國泰永續高股息以2.17萬張居首，其次依序為鴻海1.81萬張、力積電1.59萬張、欣興7897張、京元電子7369張、聯電7036張、大成鋼6068張、台新金5845張、國泰金5825張、彩晶5712張，外資主要布局鴻海、晶圓代工及金融股。
外資賣超標的包括面板及航空股，前10名為華邦電、群創、長榮航、中信金、元大滬深300正2、第一金、新興、友達、華通、富邦恒生國企正2。
投信今天買超20.47億元，加碼群創2.2萬張最多，其他上榜前10名的個股包括聯電、光寶科、仁寶、承業醫、力積電、開發金、東元、華城、英業達。（編輯：楊凱翔）1120306
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