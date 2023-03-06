國產署原址改建案鄰近台北大巨蛋 16日招商說明

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（中央社記者張璦台北6日電）鄰近台北市大巨蛋的國產署原址改建案，日前第5度公告招商，搭配提供給合作廠商的南港段、中山段兩處基地，地上權權利金底價降至2559萬元、降幅逾9成，財政部今天表示，將於16日舉辦招商說明會。

為解決現有辦公廳老舊、建物耐震能力不足等問題，財政部國產署規劃在原址（仁愛段基地）改建，參採景美財訓所模式，透過與民間合作，由合作廠商在仁愛段基地，依危老重建條例申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，供國產署及交通部觀光局使用，是中央部會首宗危老改建案。

國產署另提供南港段及中山段2處基地，以設定地上權方式，供合作廠商興建、營運自有建物，根據2月24日公告內容，權利金底價約新台幣2559萬元，與去年4月招商時的3.4138億元相比，降幅逾9成，降價主要考量為營建成本上漲、央行升息等因素。

合作廠商為國產署興建政府辦公大樓完成驗收，並完成所有權移轉登記給國產署後，才能開始營運及經營南港段及中山段基地建物。

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國產署今天表示，開發案已於2月24日公告招商，公告期間為60天，3月16日下午2時30分將在國產署第二辦公室3樓會議室，舉辦招商說明會，針對重點招商內容進行解說，廣納、參採各界意見，作為招商作業參考。

國產署官員先前指出，若最終順利決標、開發完成，可望於民國117年可取得辦公廳舍總樓地板面積約9154.5平方公尺，南港段基地及中山段基地在地上權存續期間，也至少可收取權利金及70年土地地租合計約10.35億元，合作廠商投資金額預估約43.37億元，可擴大內需、促進經濟發展。（編輯：楊凱翔）1120306