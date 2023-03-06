精進銀行無障礙設施 身心障礙權益團體提5大建言

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（中央社記者謝方娪台北6日電）金管會辦理2022年度金融機構無障礙設施訪查時，參訪身心障礙團體對銀行提出5大建言，包括目前95%的ATM機型鍵盤高度雖可符合輪椅民眾使用，但下方容膝空間稍短，對輪椅使用者接近操作仍不便。

為推動普惠金融，金管會2022年10月邀集社團法人中華民國身心障礙聯盟等總計15家身心障礙權益團體單位，及衛生福利部、內政部、銀行公會與各銀行代表討論，決議規劃以3年為一期程，邀集各身心障礙團體及機關代表訪查全體本國銀行無障礙設施及服務辦理情形。

金管會今天透過新聞稿說明，2022年已先完成中信銀行等10家本國銀行及中華郵政總計11場次的實地訪查，訪查項目包括受訪銀行分行的無障礙設施是否符合法定標準，並檢視銀行落實銀行公會「銀行業金融友善服務準則」的執行情形。

金管會指出，銀行基於對訪查的重視，多指派總經理、副總經理等總行高階主管與訪查代表進行意見交流；另參訪的身心障礙團體代表填寫訪查意見，總計提出5大建言，提供受訪銀行改進參考。

第一，目前95%的ATM機型鍵盤高度雖可符合輪椅民眾使用，但下方容膝空間稍短，實務上對輪椅使用者接近操作仍不便，部分設備如補摺機、寫字台等高度稍高，宜再降低以便利輪椅使用者。

第二，目前符合視障民眾使用的視障語音ATM機型已依身心障礙團體建議多設置於醫院、高鐵站、捷運站等交通便利場所，建議能再提高設置數量，且宜併具存款功能。

第三，在ATM旁的24小時客服電話設置QR code提供線上文字客服作法，建議可推廣至更多銀行。第四，建議未來可研議將網路銀行及行動銀行主網站及友善專區合併為單一入口網站，讓身心障礙人士與一般客戶可以相同方式取得所需服務。

第五，此次訪查有助於銀行瞭解身心障礙人士需求，期許銀行持續邀請身心障礙團體參與行員教育訓練及實地體驗無障礙設施，以減少實務執行落差。

金管會表示，後續將督導受訪銀行依訪查意見辦理改善，通案性建議也將請銀行公會積極研議可行作法，並期許各銀行持續提升無障礙設施及服務，以切合身心障礙人士需求。（編輯：潘羿菁）1120306