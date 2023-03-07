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經部推廣智慧機上盒5年 399家廠商串聯1萬台拚升級

2023/3/7 17:15（3/7 22:26 更新）
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經濟部工業局副局長楊志清（中）7日出席萬機聯網成果發表會表示，智慧機上盒（SMB）協助中小企業監測生產數據，輔助工廠數據分析。經濟部推廣智慧機上盒5年以來，成功促成399家廠商參與計畫，總安裝量達到1萬台。中央社記者劉千綾攝 112年3月7日
經濟部工業局副局長楊志清（中）7日出席萬機聯網成果發表會表示，智慧機上盒（SMB）協助中小企業監測生產數據，輔助工廠數據分析。經濟部推廣智慧機上盒5年以來，成功促成399家廠商參與計畫，總安裝量達到1萬台。中央社記者劉千綾攝 112年3月7日
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（中央社記者劉千綾台北7日電）為促進中小企業產業升級，經濟部今天表示，推動智慧機上盒（SMB）5年以來，迄今累計完成1萬466台設備聯網，共有17類產業、399家廠商參與達成萬機聯網里程碑，使智慧製造邁向新階段。

經濟部工業局副局長楊志清今天出席「萬機聯網成果發表會」致詞時表示，2018年至2022年共裝有9100台SMB，如今超過1萬台，「業界有需求，我們就來做」。

楊志清說明，SMB主要協助中小企業蒐集數據並即時監控，可監測數據包括機台運轉、震動狀況、使用刀具等狀況，藉此輔助工廠進行數據分析，最終希望達成決策功能。

炬將科技現場分享SMB使用成果，機台即時生產數據可視化、客戶訂單資訊顯示即時、計算報價成本時間縮短、把實際有效工作時間拉長、支援行動設備與LINE即時通報。

在加速整廠營運資訊分析部分，創維塑膠導入SMB後，分析所需時間由8小時降為3小時，同時可智慧監控廠內所有射出機的生產狀況，預防突發狀況停機並立即排除，提高機台稼動率也提高產品良率。

雖然SMB的5年計畫結束，但楊志清承諾，會繼續推動SMB，協助製造業邁向低碳化、智慧化，因應綠色工具機趨勢。

精密機械研究發展中心（PMC）董事長莊大立預告，SMB下一步能夠從蒐集資料、做到分析改善和預發防止，未來會有更多的工廠連線，將台灣的工業串連起來。

至於未來AI科技相關應用，楊志清期待由較有規模的大公司帶領小公司處理，因牽涉到資訊流，上下游廠商更容易達到資訊分享、更有效率。（編輯：潘羿菁）1120307

#楊志清
#莊大立
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