更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽台灣隊首役對戰巴拿馬 即時文字轉播看這裡
首頁 / 證券

聯準會主席國會聽證演說前 亞股大多收漲

2023/3/7 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港7日綜合外電報導）亞股今天大多收漲，投資人關注本週將公布的美國關鍵就業數據，以及美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將赴國會發表聽證演說。

法新社報導，在聯準會升息以抑制通膨之際，為了了解聯準會的計畫，鮑爾的演說將受到密切關注。

近期公布的一系列數據顯示，這個全球最大經濟體持續運行熱絡，通膨沒有如預期般迅速下降，這讓聯準會面臨持續升息的壓力。

數名官員陸續警告將不得不把利率維持在較高水準一段時間。

進一步收緊政策的前景對投資人造成打擊，他們原本對聯準會將能夠在年底前降息持樂觀態度。

安達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）表示，在聯準會按兵不動之前，投資人預期還會升息2到3碼。

他還說：「本週可能會是風險胃納的成敗關鍵時刻，因為我們將聽取聯準會主席鮑爾在國會發表的證詞，以及查明亮眼的1月就業報告是否是反常的表現。」

東京、雪梨、新加坡、首爾、曼谷、台北、威靈頓和馬尼拉股市都收漲。

由於數據顯示中國1月和2月的進出口下降，香港和上海股市回吐稍早的漲幅，終盤收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1120307

#聯準會
#鮑爾
#國會
鮑爾
美股開盤走高 市場關注鮑爾本週國會聽證演說美國通膨頑固 1月CPI年增6.4%高於預期
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族