聯準會主席國會聽證演說前 亞股大多收漲

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（中央社香港7日綜合外電報導）亞股今天大多收漲，投資人關注本週將公布的美國關鍵就業數據，以及美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將赴國會發表聽證演說。

法新社報導，在聯準會升息以抑制通膨之際，為了了解聯準會的計畫，鮑爾的演說將受到密切關注。

近期公布的一系列數據顯示，這個全球最大經濟體持續運行熱絡，通膨沒有如預期般迅速下降，這讓聯準會面臨持續升息的壓力。

數名官員陸續警告將不得不把利率維持在較高水準一段時間。

進一步收緊政策的前景對投資人造成打擊，他們原本對聯準會將能夠在年底前降息持樂觀態度。

安達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）表示，在聯準會按兵不動之前，投資人預期還會升息2到3碼。

他還說：「本週可能會是風險胃納的成敗關鍵時刻，因為我們將聽取聯準會主席鮑爾在國會發表的證詞，以及查明亮眼的1月就業報告是否是反常的表現。」

東京、雪梨、新加坡、首爾、曼谷、台北、威靈頓和馬尼拉股市都收漲。

由於數據顯示中國1月和2月的進出口下降，香港和上海股市回吐稍早的漲幅，終盤收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1120307