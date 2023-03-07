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東洋：65歲以上四價佐劑流感疫苗 獲衛福部許可證

2023/3/7 19:00
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）台灣東洋藥品今天宣布，旗下代理65歲以上專用的四價佐劑流感疫苗，已獲得衛福部食藥署核發藥品許可證，將為今年營運增添新動能。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，由於年齡會影響免疫功能的表現，再加上高齡化已是全球趨勢，包括美國、加拿大、歐盟等12國都已普遍使用佐劑流感疫苗。

台灣東洋繼代理6個月以上嬰兒到成人可適用的細胞流感疫苗後，進一步引進佐劑流感疫苗，希望提供民眾更多選擇。

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侯靜蘭表示，台灣東洋除了自費市場表現亮眼外，公費疫苗也逐年成長，從2020年的55萬劑、2021年的89萬劑、2022年進一步突破百萬劑，達到113萬劑。

台灣東洋指出，除了疫苗產品外，也聚焦研發生產微脂體、微球困難學名藥，旗下治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB，已在2月開始順利出貨到美國，後續將布局歐洲、亞洲市場，推升整體營運成長。（編輯：林淑媛）1120307

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