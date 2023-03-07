國銀1月稅前大賺453億月增近6成 衝出史上單月新高

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（中央社記者謝方娪台北7日電）利息淨收益、手續費收入及投資淨收益3大獲利支柱撐腰，推升整體本國銀行1月稅前盈餘達新台幣453.4億元，創史上單月新高紀錄，年增49.9%、月增58.7%。

金管會今天公布國銀稅前盈餘概況，整體本國銀行1月稅前獲利達453.4億元，年增49.9%。國內總分行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸地區分行獲利全面呈現成長。

其中，國內總分行1月稅前獲利316.3億元、年增56.6%，國際金融業務分行1月稅前獲利75.4億元、年增13.6%，海外分行1月稅前獲利49.7億元、年增59.8%，大陸地區分行1月稅前獲利12億元、年增306.1%。

金管會銀行局副局長童政彰分析，國銀1月獲利，不管是和歷年同期或歷年逐月相比，均為史上最高紀錄。

觀察國銀獲利3大支柱，1月國銀利息淨收益達513.4億元、手續費淨收益為188.9億元、投資及其他淨收益為209.9億元。

其中，月增額最明顯為國銀手續費淨收益，主要受惠保險佣金收入大增；另因新台幣升值、股市上漲，帶動國銀兌換利益及金融資產評價利益成長；至於國銀利息淨收益雖月減20億元，仍維持500億元以上的相對高水準。

另因年底通常為銀行打銷呆帳高峰，2022年12月國銀呆帳費用較高，今年1月國銀呆帳費用減少93億元，也推升國銀獲利表現。

若和去年同期相比，受惠利差擴大，國銀利息淨收益年增56億元，另佣金收入挹注手續費淨收益表現、投資部位也出現獲利，3大獲利支柱有撐，推動國銀今年1月稅前盈餘刷新歷年單月新高。

展望國銀後續營運表現，童政彰表示審慎以待，國內智庫及公部門對景氣都有相關看法及預測，作為金融監理機關，重點還是在於持續強化國銀營運韌性。（編輯：潘羿菁）1120307