存放比跌破7成 金管會：國銀資金運用效能仍無虞

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（中央社記者謝方娪台北7日電）國銀今年1月稅前盈餘創歷年單月新高，但存放比連4個月下降、1月底正式跌破7成大關。金管會表示，觀察銀行現金及約當現金規模多維持在新台幣1.2兆元至1.3兆元區間，資金運用效能仍不錯。

金管會今天公布，截至今年1月底止，39家本國銀行放款總餘額達36兆6973億元、月增427億元，存款總額達52兆5877億元、月增2421億元，1月底國銀存放比降至69.78%，月減0.24個百分點。

國銀1月稅前盈餘達453.4億元，創史上單月新高，不過同時間放款增速比不上存款增速，國銀存放比連4個月走跌、1月底跌破7成大關。

金管會銀行局副局長童政彰表示，金管會持續關注國銀現金及約當現金規模，長期以來多維持1.2兆元至1.3兆元區間，意即不管國銀吸收多少存款，都會維持適當流動性，其餘進行放款及投資，金管會評估目前銀行資金運用效能「還不錯、還可以」。

童政彰解釋，近年國銀存款平均每個月都增加2000億元至3000億元左右，放款則會受到整體景氣及市場需求影響；銀行最主要吸收存款的確是用於放款，不過銀行資金是否有效運用，也會同時展現在投資部位配置上。

檢視國銀1月放款情形，最主要為週轉金月增431億元，其次為購置不動產增加52億元、企業投資減少32億元、購置動產減少24億元。

值得注意的是，國銀週轉金放款是連2個月呈現減少後、反轉呈現增加。童政彰指出，此數據顯示廠商對於購料等短期性支出出現需求。

同步檢視國銀放款品質，1月底國銀逾放金額為573.72億元、月增26.76億元，逾放比為0.16%、月增0.01個百分點；1月底國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為866.8％，則月減43.66個百分點。

至於國銀1月存款增加2421億元，主因外商銀行有外資匯入款項，再加上壽險資金、廠商轉存款等因素影響。

根據金管會統計，1月放款增加前3大銀行依序為合庫月增1377億元、永豐銀月增820億元、國泰世華銀月增441億元；1月存款增加前3大銀行依序為中信銀增加653億元、滙豐銀增加585億元、台新銀增加523億元。（編輯：楊凱翔）1120307