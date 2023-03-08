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王美花：特別預算撥補台電 對購買燃料資金非常重要

2023/3/8 11:57（3/8 12:17 更新）
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（中央社記者范正祥、王承中、王揚宇台北8日電）立委今天質疑台電發債、融資正常，疫後特別預算擬撥補新台幣500億元，是否真有急需；經濟部長王美花回應，台電又窮又急，如獲撥補500億元，對購買國際燃料資金運用非常重要。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，於3月6日詢答完畢，今天處理提案。

聯席會議協商疫後特別預算提案時，國民黨立委賴士葆等人重申國民黨團主張普發現金1萬元，不贊同行政院和民進黨團主張的6000元。

賴士葆說，盼檢討疫後特別預算案編列，只要砍200億元或300億元，就有機會讓普發現金再加4000元。

賴士葆提及，疫後特別預算應是救急不救窮。他質疑，台電是窮，但是不急，台電發債、融資正常。

王美花對此則回應，台電是又窮又急，急的原因是台電要隨時購買國際燃料，支出大於收入，如果沒有相關撥補，購買國際燃料動用支金辛苦，疫後特別預算如能撥補台電500億元，對購買國際燃料資金運用非常重要。

此外，國民黨立委羅明才於協商疫後特別預算提案時說，希望普發現金能夠提高到1萬元，很多弱勢就在等這1萬元；如果只發6000元，他就不領，放棄表示抗議。

羅明才問，假設很多人不領6000元，多出來的錢，政府怎麼處理。行政院主計總處主計長朱澤民答覆，如果不領，就會變成賸餘繳庫，用於社會福利措施。（編輯：蘇龍麒）1120308

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