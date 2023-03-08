鮑爾放鷹 新台幣爆量重貶收30.79元創逾3個月新低
2023/3/8 16:06（3/8 18:35 更新）
台北外匯市場新台幣兌美元8日收盤收30.79元，重貶1.96角。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國聯準會主席鮑爾大舉放鷹，美元指數竄高，令亞幣齊跳水，新台幣匯率今天重貶1.96角，收盤收在30.79元，創逾3個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額爆出大量、達21.895億美元。
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於國會作證時表示，由於新的經濟數據較近期趨勢強勁，聯準會最終可能將利率調升至較之前預期更高的水平。
鮑爾的鷹派言論引發金融市場震盪，資金積極回流美元之下，亞幣齊跳水。新台幣匯率今天以30.70元開出後，匯價迅速下殺，盤中最低觸及30.796元、重貶2.02角。
外匯交易員表示，市場對於升息2碼的預期升溫，不過鮑爾強調關鍵還是看經濟數據，因此接下來陸續公布的就業、通膨數據更顯重要。
外匯交易員指出，先前新台幣整理了蠻長一段時間，使得30.800元上方累積不少賣壓，儘管升息預期濃厚、美元轉強，均將延續新台幣貶勢，近日很可能就會測試30.8元價位，但應該不至於很快見到31元。（編輯：楊凱翔）1120308
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