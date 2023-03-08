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鮑爾：經濟數據強勁 聯準會最終利率恐高於預期

2023/3/8 02:52（3/8 07:39 更新）
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美國聯準會主席鮑爾（前）在參議院銀行委員會聽證會表示：「如果所有數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加快升息步伐。」（路透社）
美國聯準會主席鮑爾（前）在參議院銀行委員會聽證會表示：「如果所有數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加快升息步伐。」（路透社）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，由於新的經濟數據較近期趨勢強勁，聯準會最終可能將利率調升至較之前預期更高的水平。

法新社報導，鮑爾指出，元月就業數字、消費者支出、製造業生產和通貨膨脹，都指向部分扭轉先前軟化的趨勢。

鮑爾在參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）聽證會事前準備好的講話說，這可能是由於「反常的溫暖天氣」。

他表示：「如果所有數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加快升息步伐。」

鮑爾說，同時，勞動力市場仍然「非常緊俏」。

儘管薪資成長已放緩，分析師認為這對聯準會仍然不夠，因為強勁的勞動力市場支撐收入，進而支撐需求。決策官員一直擔心薪資升高可能助長通膨，使抑制物價更加複雜。

在鮑爾作證前不久，聯準會公布一份半年度報告，報告指向勞動力市場緊俏、就業機會大幅增加、失業率處於歷史低點以及名目薪資（nominal salary）成長提高。

鮑爾表示：「讓通膨率回落到2%目標的過程仍然漫長，且可能顛簸不平。我們將堅持到底，直到工作完成。」（譯者：陳政一）1120308

#鮑爾
#聯準會
#升息
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