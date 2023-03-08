更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽台灣隊首役對戰巴拿馬 即時文字轉播看這裡
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股1/300
首頁 / 證券

美股道瓊重挫574點 鮑爾鷹派發言引發憂慮

2023/3/8 07:09（3/8 07:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美股7日受聯邦準備理事會主席鮑爾鷹派發言打擊，道瓊工業指數重挫574點，回吐年初以來漲幅。圖為紐約證券交易所大廳交易員。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月8日
美股7日受聯邦準備理事會主席鮑爾鷹派發言打擊，道瓊工業指數重挫574點，回吐年初以來漲幅。圖為紐約證券交易所大廳交易員。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美股今天表現低迷，道瓊指數重挫574點，回吐年初以來漲幅。為對抗通膨，聯準會主席鮑爾在國會示意利率可能升得更高、維持更久，投資人憂心聯準會3月下旬可能升息2碼。

3大指數在鮑爾（Jerome Powell）發言後幾乎一路向下，道瓊工業指數終場重挫574.98點，跌幅1.72%，收在32856.46點。標準普爾500指數下挫62.05點，跌幅1.53%，收在3986.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌145.41點，跌幅1.25%，收在11530.33點。

鮑爾出席本週在國會首場聽證會，向聯邦參議院銀行委員會表示，美國年初經濟活動暢旺，一定程度上扭轉去年底通貨膨脹趨緩的走勢，可能促使21日至22日集會的聯邦準備理事會（Fed）決策官員思考更積極調高利率。

鮑爾說：「最新經濟數據比預期還好，意味利率最終水準可能會高於先前預期。如果整體數據指向有必要加快緊縮，我們將準備加快升息步調。」

標普500指數跌破4000點關卡。11大類股全面收黑，對利率走勢特別敏感的金融股跌逾2.5%，為表現最差的族群。

富國銀行（Wells Fargo）股價跌近4.7%，摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs）及美國銀行（Bank of America）跌幅都在3%左右。

蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet股價跌幅都超過1%。

美國司法部提告阻擋捷藍航空（JetBlue）併購精神航空（Spirit）後，捷藍股價跌近2.9%，競爭對手股價則上漲。聯合航空（United）漲幅逼近3%，達美航空（Delta）與美國航空（American）漲幅達1.5%左右，帶動航空族群逆勢走揚。

自2月起，就業、消費、製造業生產等數據顯示美國經濟韌性十足，通膨降溫似乎遭遇瓶頸，加上鮑爾先前就預告通膨回歸聯準會目標2%之路將「顛簸不平」，投資人已逐漸做好聯準會升息循環頂點可能高於先前預測的準備，鮑爾今天的鷹派（主張緊縮貨幣政策）發言印證投資人觀點。

聯準會去年3月開啟升息循環，期間曾連4度升息3碼（0.75個百分點），為1980年代初期以來最積極升息，目的是對抗處在40年高點的物價漲勢。

美股失去寬鬆貨幣政策支撐，去年大幅回檔，標普500指數全年跌逾19%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最慘全年表現。

聯準會今年2月初決議升息1碼，聯邦資金利率目標區間達4.5%至4.75%，處在2007年以來最高點。部分投資人預期，聯準會為冷卻通膨與鮑爾口中「火熱」的就業市場，3月可能改為升息2碼。

最新利率期貨市場行情顯示，聯準會22日宣布升息2碼的機率超過70%，遠高於一週前的24%；升息1碼的機率不到30%，一週前則是76%。

投資人本週將關注10日公布的官方就業報告。華爾街預期，美國2月非農業就業人口增加22.5萬人，不如1月增加的51.7萬人，失業率保持在53年來最低的3.4%。（編輯：郭中翰）1120308

#鮑爾
#聯準會
#道瓊工業
延伸閱讀
聯準會公布上次會議紀要 幾乎所有官員都支持升息1碼景氣混沌不明 財政部估首季出口跌破千億美元探2年低聯準會官員警告 經濟數據如過熱升息恐大於預期
鮑爾
聯準會主席國會聽證演說前 亞股大多收漲美股開盤走高 市場關注鮑爾本週國會聽證演說
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
憂聯準會加速升息 美股重挫、道瓊大跌574.98點