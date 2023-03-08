美股道瓊重挫574點 鮑爾鷹派發言引發憂慮

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美股7日受聯邦準備理事會主席鮑爾鷹派發言打擊，道瓊工業指數重挫574點，回吐年初以來漲幅。圖為紐約證券交易所大廳交易員。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月8日

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（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美股今天表現低迷，道瓊指數重挫574點，回吐年初以來漲幅。為對抗通膨，聯準會主席鮑爾在國會示意利率可能升得更高、維持更久，投資人憂心聯準會3月下旬可能升息2碼。

3大指數在鮑爾（Jerome Powell）發言後幾乎一路向下，道瓊工業指數終場重挫574.98點，跌幅1.72%，收在32856.46點。標準普爾500指數下挫62.05點，跌幅1.53%，收在3986.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌145.41點，跌幅1.25%，收在11530.33點。

鮑爾出席本週在國會首場聽證會，向聯邦參議院銀行委員會表示，美國年初經濟活動暢旺，一定程度上扭轉去年底通貨膨脹趨緩的走勢，可能促使21日至22日集會的聯邦準備理事會（Fed）決策官員思考更積極調高利率。

鮑爾說：「最新經濟數據比預期還好，意味利率最終水準可能會高於先前預期。如果整體數據指向有必要加快緊縮，我們將準備加快升息步調。」

標普500指數跌破4000點關卡。11大類股全面收黑，對利率走勢特別敏感的金融股跌逾2.5%，為表現最差的族群。

富國銀行（Wells Fargo）股價跌近4.7%，摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs）及美國銀行（Bank of America）跌幅都在3%左右。

蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet股價跌幅都超過1%。

美國司法部提告阻擋捷藍航空（JetBlue）併購精神航空（Spirit）後，捷藍股價跌近2.9%，競爭對手股價則上漲。聯合航空（United）漲幅逼近3%，達美航空（Delta）與美國航空（American）漲幅達1.5%左右，帶動航空族群逆勢走揚。

自2月起，就業、消費、製造業生產等數據顯示美國經濟韌性十足，通膨降溫似乎遭遇瓶頸，加上鮑爾先前就預告通膨回歸聯準會目標2%之路將「顛簸不平」，投資人已逐漸做好聯準會升息循環頂點可能高於先前預測的準備，鮑爾今天的鷹派（主張緊縮貨幣政策）發言印證投資人觀點。

聯準會去年3月開啟升息循環，期間曾連4度升息3碼（0.75個百分點），為1980年代初期以來最積極升息，目的是對抗處在40年高點的物價漲勢。

美股失去寬鬆貨幣政策支撐，去年大幅回檔，標普500指數全年跌逾19%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最慘全年表現。

聯準會今年2月初決議升息1碼，聯邦資金利率目標區間達4.5%至4.75%，處在2007年以來最高點。部分投資人預期，聯準會為冷卻通膨與鮑爾口中「火熱」的就業市場，3月可能改為升息2碼。

最新利率期貨市場行情顯示，聯準會22日宣布升息2碼的機率超過70%，遠高於一週前的24%；升息1碼的機率不到30%，一週前則是76%。

投資人本週將關注10日公布的官方就業報告。華爾街預期，美國2月非農業就業人口增加22.5萬人，不如1月增加的51.7萬人，失業率保持在53年來最低的3.4%。（編輯：郭中翰）1120308