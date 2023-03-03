聯準會官員警告 經濟數據如過熱升息恐大於預期

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）今天警告，如果「經濟數據持續過熱」，聯準會可能不得不將利率提升至高於預期水準。

法新社報導，華勒在為美國中型銀行聯盟（Mid-Size Bank Coalition of America）準備好的談話中指出，因為2月發布的數據顯示就業意外激增，然而修正後的數據指出通膨減緩速度低於先前報告。

華勒說：「儘管通膨自去年年中以來持續下降，但最近數據顯示我們的進展並未如我們想像的多。」

華勒表示，聯準會目標是將通膨降至2%，但最近的經濟數據指出，這場戰鬥將比一、兩個月前許多人預期的更慢、更長。

其他議題方面，決策官員一直擔心薪資成長，因為它會經由勞動力成本助長通膨。

華勒表示，如果新增就業機會下滑至「與去年年底所見下降軌跡一致的水準」，通膨會明顯退卻。他表示，會支持聯邦基金利率上調至5.1%到5.4%之間的目標範圍。

去年12月，聯準會官員將今年利率的中位數定在5.1%，此利率水準已高於先前預期。

華勒說，如果經濟數據「持續過熱」，今年的利率目標範圍將不得不進一步提升。

華勒說，這是「確保我們不會失去1月數據發表前的動能」。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120303