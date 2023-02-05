美元漲勢再起？台經院學者：3關鍵留意油價反彈

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台經院景氣預測中心主任孫明德指出，俄烏戰爭、油價、聯準會是影響美元指數的3重點，不排除美元仍有漲勢再起的可能。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國聯準會態度轉鴿，美元指數走疲，市場轉而聚焦亞洲市場表現，不過台經院景氣預測中心主任孫明德指出，俄烏戰爭、油價、聯準會是影響美元指數的3重點，不排除美元仍有漲勢再起的可能。

美國聯準會（Fed）1日宣布升息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，且聯準會主席鮑爾表示，通膨壓力正趨於緩和，讓金融市場歡欣鼓舞，美元指數一度回測100關卡。

孫明德表示，去年第4季美國聯準會放緩升息腳步之後，美元指數開始轉弱，而聯準會升息幅度從3碼、2碼降到1碼，更助長金融市場樂觀情緒，大家覺得美元今年不行了，是亞幣的天下，亞洲股匯市也都表現很好，但其實美元不見得一直弱下去。

「俄烏戰爭、油價、聯準會是今年影響美元指數的3個重點」，孫明德表示，中國解封、日本貨幣政策轉向，帶動人民幣、日圓急漲，亞幣同步走揚，新台幣兔年開紅盤以來更是強勢升破30元整數大關，不過認為美元指數後繼無力，言之過早。

首先，俄烏戰爭將於月底屆滿1週年，近日美國智庫示警必須留意俄羅斯對烏克蘭的發動新攻勢的可能性；孫明德指出，如果真的往此方向發展，戰爭風險將使美元再度走強。

第2個影響關鍵是油價，孫明德說明，最近油價觸底反彈，當油價上漲，將從兩方面影響美元，一是透過通膨影響美國聯準會的貨幣政策，二是油價上漲、美元也會走強。

孫明德解釋，美國過去是買油國家，2015年之後轉為賣油國家，因此油價上漲將從貿易順差帶動美元走強；最近油價止跌上揚，是牽動美元後續走勢要注意的重點。

至於美國聯準會的態度，孫明德指出，聯準會這次「升息1碼、放大家一馬」，振奮金融市場情緒，台灣股匯市也都往上走，但就算聯準會接下來停止升息腳步，縮表還在持續，「縮表就是升息，只是從價的變化，轉成量的變化」。

此外，孫明德也說，通膨像是小孩子發燒一樣容易復發，美國通膨率只是稍微緩和，並不是降到2%、3%的水準；考量聯準會持續縮表加上通膨仍高，市場有點過度樂觀。

對於美國經濟以及美元走勢，央行外匯局長蔡烱民日前也表達看法，他指出，美國聯準會貨幣政策想法與市場認知存在差異、企業獲利多空交雜，以及通膨走勢，都是不確定性因素，後續發展比較不好判斷。（編輯：蘇志宗）1120205