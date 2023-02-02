陳南光：貨幣政策走走停停 易落入停滯性通膨陷阱

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（中央社記者蘇思云台北2日電）中央銀行副總裁陳南光近期投書雜誌指出，從歷史經驗來看，走走停停、過早放鬆的貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，更易落入停滯性通膨的陷阱，他呼籲央行不可樂觀認定「台灣通膨相對溫和」而掉以輕心。

陳南光指出，雖然各方擔憂央行快速升息，可能對經濟活動造成嚴重打擊。事實上，為因應2021年以來全球通膨急速上升，多國央行已經執行50年來最為同步並且快速的貨幣緊縮政策，至今政策利率累計上調的幅度，也遠大於以往貨幣緊縮時期的早期階段。

2022年期間，歐洲央行、英格蘭銀行、紐西蘭央行、加拿大央行、以色列央行等，都出現政策利率以3碼（1碼為0.25個百分點）、甚至4碼的大幅度升息，以2碼幅度升息者，更是不勝枚舉。

至於利率要升多高，才足以控制通膨預期與通膨，陳南光表示，原則上，終點利率必須有效控制通膨，但其水準高低與各國通膨與金融情勢有關，並無定論。

另一個可參考的指標是實質利率。若能將名目利率調升到使得實質利率轉為正數，較能有效抑制總需求並控制通膨預期。

陳南光指出，歷史經驗強烈警告，走走停停、過早放鬆的貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，並且更易落入停滯性通膨的陷阱。2022年6月起，美國聯準會一掃之前堅持通膨是短暫性以及2022年3月僅升1碼的消極態度，改採先快後慢式升息，每次升3碼。直到2022年12月，才縮小升息幅度為2碼。

陳南光指出，聯準會的政策行動與宣示也積極從歷史經驗汲取教訓，觀察2022年聯準會在快速升息一段時間之後，確實有助通膨在短時間內穩定下來，通膨與民眾通膨預期也未進一步惡化。

面對通膨，陳南光也提到台灣央行應該扮演的角色。陳南光認為，由於政策性管制以及消費者物價指數（CPI）房租類指數低估等因素，使得台灣通膨看似相對其他國家低，台灣央行切不可樂觀認定「台灣通膨相對溫和」而掉以輕心。

陳南光指出，若央行要能負擔起物價穩定的責任，就必須對通膨與通膨預期走勢有良好掌握；央行除了應儘速強化這方面相關的研究，也應編製更多樣化物價指標，並且進行民眾通膨預期的調查。

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在房市部分，陳南光指出，央行在2021年12月後，就沒提出進一步的房市選擇性信用管制措施，但台灣房價在這期間持續暴漲。事實上，先前在疫情期間房價大幅上漲的國家，多數已開始反轉，而台灣房價仍在加速上升中。

陳南光表示，央行應正視其處理高房價的責任，採用適當的政策工具，透過像是選擇性信用管制搭配貨幣政策的組合，以履行穩定金融的法定職責。（編輯：林淑媛）1120202