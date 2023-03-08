去年CPI飆高家用寬頻出現漲價空間 NCC盼協商凍漲

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（中央社記者蘇思云台北8日電）過往NCC管理電信零售資費時，部分公式參考消費者物價指數（CPI）年增率。NCC今天表示，雖然去年CPI首次超過電信資費價格調整係數（X值），中華電家用寬頻月租費可能漲價，但盼朝向「凍漲」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過依電信管理法預告各特定電信服務市場的主要資費項目、電信資費價格調整係數（X值）及實施年度期間，與112年至113年行動通信網路語音接續服務市場顯著地位者接續費上限草案，預告期間為14天。

NCC副主委暨發言人翁柏宗在例行記者會上表示，109年3月公告，批發服務的X值為7.48%，零售服務的X值為2.15%。

翁柏宗表示，針對固定通信網路寬頻零售服務市場的市場顯著地位者（即中華電信），業者所提供的寬頻上網服務電路月租費進行調降，調降幅度為「2.15%減消費者物價指數年增率」，管制期間到明年3月31日止。

主計總處公布去年消費者物價指數（CPI）為2.95%，透過公式計算，等於有漲價空間0.8%，也就是說，12Mbps到300Mbps的寬頻上網電路月租費，每新台幣1000元有調漲8元的空間。

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媒體關注是否中華電家用寬頻月租費是否可能調漲，翁柏宗表示，這部分會跟中華電信協商討論，假使中華電考慮維護消費者權益，有可能會「凍漲」，不過，實際狀況還是要等業者近期把資費報進來，再來討論做決議。

NCC表示，為了讓過去的電信法順利轉軌到新的電信管理法，因此做出預告，不過預告內容跟109年內容相同。近年中華電家用寬頻市場也面臨有線電視業者的激烈競爭，雖然出現漲價空間，但可能也不太會調漲。（編輯：楊凱翔）1120308