雲豹能源3/14掛牌 霍華德是否出席上市典禮受矚目

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（中央社記者張建中新竹8日電）太陽能廠雲豹能源將於3月14日在創新板掛牌上市，今天預告上市典禮將邀請「重量級巨星」助陣。受邀出席的來賓是否為加盟桃園永豐雲豹的前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），備受關注。

雲豹能源旗下桃園永豐雲豹去年11月聘請前NBA球星霍華德來台打球，一度掀起一波「魔獸」熱潮，雲豹能源因此被市場封為「魔獸概念股」。

雲豹能源今天發布新聞稿表示，未來在創新板上市後，想買進雲豹能源的投資人須具備合格投資人資格，投資人資產必須有新台幣500萬元以上財力證明，或最近2年度平均所得達150萬元，以及具2年以上證券交易經驗等。

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為回饋股東支持，雲豹能源推出「持股票、送球票」特別企劃。凡持有雲豹能源股票10張以上的股東，每名股東可兌換3月25日桃園永豐雲豹隊主場球賽門票B區兩張；持有3張以上的股東，每名股東可以換C區門票兩張。

雲豹能源同時在3月25日於桃園永豐雲豹主場舉辦能源主題日，邀請現場上萬名球迷一同響應公益減碳行動，進一步認識再生能源，以達成「用行動讓綠能起飛」的企業精神使命。（編輯：楊凱翔）1120308