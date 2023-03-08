更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

雲豹能源3/14掛牌 霍華德是否出席上市典禮受矚目

2023/3/8 22:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹8日電）太陽能廠雲豹能源將於3月14日在創新板掛牌上市，今天預告上市典禮將邀請「重量級巨星」助陣。受邀出席的來賓是否為加盟桃園永豐雲豹的前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），備受關注。

雲豹能源旗下桃園永豐雲豹去年11月聘請前NBA球星霍華德來台打球，一度掀起一波「魔獸」熱潮，雲豹能源因此被市場封為「魔獸概念股」。

雲豹能源今天發布新聞稿表示，未來在創新板上市後，想買進雲豹能源的投資人須具備合格投資人資格，投資人資產必須有新台幣500萬元以上財力證明，或最近2年度平均所得達150萬元，以及具2年以上證券交易經驗等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為回饋股東支持，雲豹能源推出「持股票、送球票」特別企劃。凡持有雲豹能源股票10張以上的股東，每名股東可兌換3月25日桃園永豐雲豹隊主場球賽門票B區兩張；持有3張以上的股東，每名股東可以換C區門票兩張。

雲豹能源同時在3月25日於桃園永豐雲豹主場舉辦能源主題日，邀請現場上萬名球迷一同響應公益減碳行動，進一步認識再生能源，以達成「用行動讓綠能起飛」的企業精神使命。（編輯：楊凱翔）1120308

#雲豹能源
#霍華德
#雲豹隊
霍華德
一卡通推限量魔獸球員卡 隨機藏親簽版更具收藏價值T1謝亞軒連莊月MVP 霍華德首獲最佳外援
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族