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工具機展3天買主破5200人 馬來西亞印度日本居前3大

2023/3/9 12:37（3/9 13:47 更新）
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台北國際工具機展6日登場，超過千家台灣及國際廠商參展，使用近6200個攤位，吸引國內外5萬人參觀。中央社記者鄭傑文攝 112年3月6日
台北國際工具機展6日登場，超過千家台灣及國際廠商參展，使用近6200個攤位，吸引國內外5萬人參觀。中央社記者鄭傑文攝 112年3月6日
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台北國際工具機展（TIMTOS 2023）6日開幕，主辦單位今天表示，開展後3天國內外參觀人數超過2萬人，國外買主突破80個國家和地區，人數超過5200人，前5大買主國包括馬來西亞、印度、日本、韓國及越南。

外貿協會與台灣機械工業同業公會共同主辦2023年台北國際工具機展6日登場，展出地點橫跨南港展覽1、2館及世貿1館。

外貿協會中午透過新聞稿指出，展覽首日舉辦採購洽談會，單日就累計78場次，促成56家參展商與馬來西亞、印度、德國、美國、中國大陸、日本、斯洛伐克、匈牙利、保加利亞、越南與阿爾及利亞等多國買主進行實體商洽。

貿協表示，包含印度、土耳其、泰國、越南、印尼、馬來西亞、西班牙、阿爾及利亞等多國，皆有買主團前來參觀，現場國際買主臉孔絡繹不絕，不僅來訪且現場下單，踴躍程度讓包括上銀、友嘉、東台、台灣瀧澤等大廠超乎預期，甚至調派國際業務同仁北上增援，也有廠商形容，TIMTOS 2023是這幾年參展最好的一次。

機械公會指出，TIMTOS 2023是台灣邊境解封後、今年全球首發國際性工具機大展，廠商目前訂單洽談與接單情形熱絡，預期可創造超過20億美元訂單機會，可望為台灣工具機產業帶來一筆龐大商機。（編輯：張均懋）1120309

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