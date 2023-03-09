台股震盪下跌47點 法人：關注美就業及通膨數據

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（中央社記者張建中台北9日電）台股今天在塑膠、紡織及鋼鐵等傳產類股走弱影響下，指數震盪下跌47.54點，收在15770.66點，成交值新台幣2520.71億元。法人表示，美國近期將公布就業及通膨數據，是市場關注焦點。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股大致延續類股輪動格局，先前領漲的族群如創意漲勢趨緩，改由股價位階較低的族群展開比價補漲走勢。

分析師王兆立分析指出，外資買超台股開始縮小，近2個交易日還都賣超逾新台幣100億元規模，主要是美元回升、新台幣走貶影響。若新台幣持續貶值，外資後續持續賣超機率增高，恐不利台股表現。

王兆立說，台股轉由內資主導，隨著時序步入上市、櫃企業公布股利政策的高峰期，具高股息、高殖利率題材的族群可能較受市場資金青睞。

利率仍是市場關注的焦點，王兆立表示，美國近期將陸續公布就業及通膨數據，預計將決定聯準會未來升息走向，並牽動國際股市表現，值得留意。

黃國偉說，除3月升息幅度外，聯準會3月下旬公布的利率點陣圖格外關鍵，外界將藉以研判聯準會後續可能的升息動向，對投資人信心與股市也具影響性，是觀察重點。（編輯：楊凱翔）1120309