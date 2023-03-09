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和潤去年每股盈餘7.04元 裕融每股賺12.06元

2023/3/9 20:18
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（中央社記者潘智義台北9日電）台灣汽車金融業和潤企業今天公布，去年合併稅後淨利新台幣40.6億元，年增15%，每股稅後盈餘7.04元，年增15.4%。裕融企業統計，去年稅後盈餘61億元，續創新高，年增14.3%，每股盈餘12.06元。

和潤企業發布新聞稿指出，去年合併營收逾227億元，年增26.9%，合併稅後淨利40.6億元，年增15%，每股稅後盈餘7.04元，年增15.4%，皆再創歷史新高紀錄。

和潤企業說明，經董事會通過擬配發每股4.5元股利，其中現金股利3.5元，股票股利1元，為歷年最高水準。

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裕融企業董事會今天通過2022年度財報，全年合併營收365.57億元，稅後盈餘達61億元，再創歷史新高，年獲利大幅成長14.3%，連續3年達到雙位數成長，每股盈餘12.06元，董事會決議配發每股5.6元現金股利與1元股票股利，總計配發6.6元。

裕融指出，太陽能光電案場總建置容量已達100MW（百萬瓦），並計畫於下半年投入台電電力交易平台，可望同步推進「發電、售電、儲電」的綠能版圖。（編輯：林興盟）1120309

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