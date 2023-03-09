春節旅遊、置辦年貨 1月刷卡額3162億創同期新高

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（中央社記者謝方娪台北9日電）春節置辦年貨、餐飲及旅遊需求推升銀行刷卡額，金管會今天揭露，銀行1月刷卡額達新台幣3162億元，創歷年同期新高。

金管會今天公布今年1月信用卡業務最新概況。

截至今年1月底止，共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數達5665萬張、月增41萬張，總有效卡數3593萬張、月增33萬張，平均活卡率為63.42%。

銀行1月簽帳金額為3162億元，月減175億元或5.24%，但若與去年同期相比，則年增441億元或16.21%，且創下歷年1月新高紀錄。

金管會銀行局副局長林志吉分析，去年12月有保費及地價稅入帳推升單月簽帳金額達3337億元，今年1月減少這2大因素，因此簽帳額比去年12月減少。

不過，林志吉強調，因今年春節落在1月，置辦年貨、旅遊、餐飲等需求推升簽帳額，若和歷年同期相比，今年1月簽帳額達3162億元，為歷年同期新高。

值得注意的是，台北富邦銀行擠下國泰世華銀行、搶下好市多（Costco）聯名卡發卡權，展現在銀行發卡數據變化上。

國泰世華銀1月發卡數達50萬2672張，林志吉表示，主要是國泰世華銀推出聯名卡轉換CUBE卡方案爭取留客，單月發Cube卡達42萬張。

至於中國信託銀行1月停卡數高達20萬1512張，林志吉提到，主因和中信銀退出國旅卡市場有關。

金管會今天同步公布電支業務最新概況。截至今年1月底止，共有10家專營電支機構及20家兼營電支機構。

儲值卡方面，總流通卡數達1.6億張、月增94萬張，1月消費卡數1352萬張、月增45萬張；1月消費金額61億元、月減3.6億元，儲值總餘額128.7億元、月增1.1億元。

電支帳戶方面，電支帳戶總使用者人數達2234萬人、月增46萬人，1月代理收付實質交易款項金額達117.3億元、月增0.4億元，1月辦理國內外小額匯兌金額達144.6億元、月增15.5億元。（編輯：楊凱翔）1120309